Украинские пограничники усилили меры безопасности на админгранице с оккупированным Крымом из-за массового убийства студентов в керченском колледже.

Об этом сообщает сайт Государственной пограничной службы Украины.

– В связи с ситуацией, связанной со взрывом на временно оккупированной территории АР Крым в Керчи, сотрудники Госпогранслужбы предприняли ряд мер, направленных на усиление безопасности на админгранице, – говорится в сообщении.

Отмечается, что прежде всего меры касаются недопущения любых провокаций на границе с оккупированным полуостровом, обеспечения безопасности граждан, пересекающих админграницу, и личного состава.

– Основное внимание … акцентировано на разоблачении и недопущении перемещения запрещенных предметов. К службе привлечены служебные собаки, натренированные на поиск оружия и взрывчатки, – рассказывают в ГПСУ.

Кроме того, усилены наряды и военное наблюдение, организовано взаимодействие с правоохранительными органами.

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Напомним, что в политехническом колледже в Керчи (Крым) произошел взрыв. СМИ сообщают о 18 погибших и около 50 пострадавших.