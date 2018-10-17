Українські прикордонники посилили заходи безпеки на адмінмежі з окупованих Кримом через масове вбивство студентів у керченському коледжі.

Про це повідомляє сайт Державної прикордонної служби України.

– У зв’язку з ситуацією, пов’язаною з вибухом на тимчасово окупованій території АР Крим у Керчі, співробітники Держприкордонслужби вжили низку заходів, спрямованих на посилення безпеки на адмінмежі, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перш за все заходи стосуються недопущення будь-яких провокацій на кордоні з окупованих півостровом, забезпечення безпеки громадян, які перетинають адмінмежу, і особового складу.

– Основну увагу … акцентовано на викритті та недопущенні переміщення заборонених предметів. До служби залучені службові собаки, натреновані на пошук зброї та вибухівки “, – розповідають у ДПСУ.

Крім того, посилені наряди і військове спостереження, організовано взаємодію з правоохоронними органами.

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Нагадаємо, що у політехнічному коледжі у Керчі (Крим) стався вибух. ЗМІ повідомляють про 18 загиблих і близько 50 постраждалих.