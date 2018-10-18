В Государственной Думе России заявили, что на Донбассе “нарастает военная угроза”.

Госдума РФ пообещала “адекватно ответить” на попытки наступления украинских войск на Донбассе.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте парламента страны-агрессора.

Депутаты РФ посетовали на предоставление Украине автокефалии от Вселенского патриархата и, соответственно, создание поместной церкви, заявив, что таким образом Киев пытается “разрушить подлинную Православную Церковь” и “освятить продолжение войны против русских и русскоязычных на востоке Украины”.

– Власти Украины, по сути, вступили на путь превращения Украины в плацдарм борьбы с Россией и ее народом на всех возможных фронтах и направлениях, – заявила страна-оккупант Крыма и части украинских территорий на Донбассе.

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Россияне в документе подчеркивают, что “попытка нового широкомасштабного военного наступления Украины на Донбассе вкупе с новыми фактами убийств и террористических актов против его населения получит адекватный ответ и неизбежно приведет к катастрофическим последствиям”.

Напомним, второй президент Украины Леонид Кучма, который вышел из Трехсторонней контактной группы по Донбассу, спрогнозировал, что никаких существенных изменений на Донбассе до выборов в Украине не будет.