PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика / Буде "катастрофа": Держдума прийняла заяву з погрозами Україні/

Буде “катастрофа”: Держдума прийняла заяву з погрозами Україні

У Державній Думі Росії заявили, що на Донбасі “наростає військова загроза”.

Держдума РФ пообіцяла “адекватно відповісти” на спроби наступу української армії на Донбасі.

Відповідну заяву оприлюднено на сайті парламенту країни-агресора.

Депутати РФ поскаржилися на надання Україні автокефалії від Вселенського патріархату і, відповідно, створення помісної церкви, заявивши, що таким чином Київ намагається “зруйнувати справжню Православну Церкву” і “освятити продовження війни проти російських і російськомовних на сході України”.

– Влада України, по суті, вступила на шлях перетворення України на плацдарм боротьби з Росією та її народом на всіх можливих фронтах і напрямках, – заявила країна-окупант Криму і частини українських територій на Донбасі.

Читайте: Створення “російського озера” – названо цілі Росії на Азові

Росіяни в документі підкреслюють, що “спроба нового широкомасштабного військового наступу України на Донбасі укупі з новими фактами вбивств і терористичних актів проти його населення отримає адекватну відповідь і неминуче призведе до катастрофічних наслідків”.

Нагадаємо, другий президент України Леонід Кучма, який вийшов із Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, спрогнозував, що ніяких істотних змін на Донбасі до виборів в Україні не буде.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

оос
Бойовики ведуть прицільний вогонь на Донбасі. Поранено двох військових ЗСУ
На Кіровоградщині схопили екс-бойовика батальйону "Восток"
На Кіровоградщині схопили екс-бойовика батальйону “Восток”
убит военный
На Донбасі застрелений снайпером 20-річний боєць ООС
ООС: бойовики застосували заборонену зброю, двоє бійців загинули
Руслан Демченко
Кучму в Мінську замінить дипломат Демченко
Загострення на Донбасі: один боєць загинув, трьох поранено
Дмитро Ярош
Ярош виводить добровольців з передової на Донбасі
ЗСУ відбили атаку російських окупантів біля Авдіївки
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка