У Державній Думі Росії заявили, що на Донбасі “наростає військова загроза”.

Держдума РФ пообіцяла “адекватно відповісти” на спроби наступу української армії на Донбасі.

Відповідну заяву оприлюднено на сайті парламенту країни-агресора.

Депутати РФ поскаржилися на надання Україні автокефалії від Вселенського патріархату і, відповідно, створення помісної церкви, заявивши, що таким чином Київ намагається “зруйнувати справжню Православну Церкву” і “освятити продовження війни проти російських і російськомовних на сході України”.

– Влада України, по суті, вступила на шлях перетворення України на плацдарм боротьби з Росією та її народом на всіх можливих фронтах і напрямках, – заявила країна-окупант Криму і частини українських територій на Донбасі.

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Росіяни в документі підкреслюють, що “спроба нового широкомасштабного військового наступу України на Донбасі укупі з новими фактами вбивств і терористичних актів проти його населення отримає адекватну відповідь і неминуче призведе до катастрофічних наслідків”.

Нагадаємо, другий президент України Леонід Кучма, який вийшов із Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, спрогнозував, що ніяких істотних змін на Донбасі до виборів в Україні не буде.