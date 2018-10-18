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Контроль за предоставлением субсидий: куда обращаться, если отказали

Недавно заработала горячая телефонная линия 0800-50-27-57 для контроля за предоставлением жилищных субсидий.

Позвонив по этому номеру (в рабочее время, с 9.00 до 18.00 в будни), можно сообщить о фактах нарушения законодательства чиновниками при назначении субсидий, заявил на брифинге гендиректор Директората семьи и социальной поддержки Минсоцполитики Виталий Музыченко.

– С помощью этой горячей линии каждый гражданин Украины может донести до Министерства информацию о том, что кто-то незаконно получает какую-либо государственную социальную помощь, или о том, что к нему применялись меры со стороны органов социальной защиты населения, которые не соответствуют нормам действующего законодательства . На основании обращений будут проводиться проверки соответствующих данных, – цитирует чиновника Минсоцполитики.

Он также отметил, что на сегодняшний день уже поступило значительное количество жалоб, когда гражданам отказывают в назначении субсидий устно или по телефону, поэтому рекомендует подавать соответствующие заявления в официальном порядке, то есть, обращаться в бумажной или в электронной форме, фиксировать это, и ожидать рассмотрение со стороны органов социальной защиты населения.

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Напомним, что с 1 января 2019 года начнется монетизация субсидий – в три этапа.

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