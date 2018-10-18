Нещодавно запрацювала гаряча телефонна лінія 0800-50-27-57 для контролю за наданням житлових субсидій.

Зателефонувавши за цим номером (у робочий час, з 9.00 до 18.00 в будні), можна повідомити про факти порушення законодавства чиновниками при призначенні субсидій, заявив на брифінгу гендиректор Директорату сім’ї та соціальної підтримки Мінсоцполітики Віталій Музиченко.

– За допомогою цієї гарячої лінії кожен громадянин України може донести до Міністерства інформацію про те, що хтось незаконно отримує будь-яку державну соціальну допомогу, або про те, що до нього вживались заходи зі сторони органів соціального захисту населення, які не відповідають нормам чинного законодавства. На підставі звернень будуть проводитись перевірки відповідних даних, – цитує чиновника Мінсоцполітики.

Він також зазначив, що на сьогодні вже надійшла значна кількість скарг, коли громадянам відмовляють у призначенні субсидій усно або телефоном, тому рекомендує подавати відповідні заяви в офіційному порядку, тобто, звертатися в паперовій або в електронній формі, фіксувати це, і очікувати на розгляд зі сторони органів соціального захисту населення.

Читайте: Лотерея, депозит, cash-back? Що може вплинути на розмір субсидії

Нагадаємо, що з 1 січня 2019 року розпочнеться монетизація субсидій – у три етапи.