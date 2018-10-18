У Украины есть шанс встретить 2019 год в условиях стабильности на валютном рынке, в том случае, если будет выделен новый транш по кредитной программе МВФ.

Об этом написал на своей странице в Facebook глава Совета Национального банка Богдан Данилишин. К слову, об этом не раз говорило руководство НБУ.

Финансист также обратил внимание на то, что в сравнении с валютами других стран, гривна достаточно стабильна.

– Подведу итог. Первое – курсовые колебания гривни, которые мы наблюдаем в этом году, не столь велики, как это происходит с валютами многих развивающихся стран. Второе – думаю, сезонное ослабление гривни в 2018 году сместилось из типичного периода “сентябрь-октябрь” на “июль-сентябрь” и его потенциал, вероятно, исчерпан. Третье – считаю действие факторов, способных положительно и отрицательно повлиять на курс гривни до конца текущего года, в целом будут взаимно компенсированы. А если удастся получить транш кредита МВФ, избежать экспансии государственных расходов в декабре, а также при отсутствии потрясений на мировых финансовых и энергетических рынках, в следующий год мы можем войти со стабильной ситуацией на валютном рынке, – написал Данилишин.

Самым тревожным фактором, кроме неопределенности вокруг получения кредита от МВФ, Данилишин назвал то, что в четвертом квартале 2018 года платежи по внешнему долгу должны составить $616 млн. Также он подчеркнул, что если МВФ не даст денег, под вопросом будет и помощь от ЕС.

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Напомним, что Верховная Рада приняла проект госбюджета на 2019 год в первом чтении.