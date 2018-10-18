PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси / Що буде з доларом у 2019 році - прогноз НБУ/

Що буде з доларом у 2019 році – прогноз НБУ

Україна має шанс зустріти 2019 рік в умовах стабільності на валютному ринку, у тому випадку, якщо буде виділено новий транш за кредитною програмою МВФ.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook глава Ради Національного банку Богдан Данилишин. До слова, про це не раз говорило керівництво НБУ.

Фінансист також звернув увагу на те, що у порівнянні з валютами інших країн, гривня досить стабільна.

– Підведу підсумок. Перше – курсові коливання гривні, які ми спостерігаємо цього року, не настільки великі, як це відбувається з валютами багатьох країн, що розвиваються. Друге – думаю, сезонне ослаблення гривні у 2018 році змістилося з типового періоду “вересень-жовтень” на “липень-вересень” і його потенціал, ймовірно, вичерпаний. Третє – вважаю дію чинників, здатних позитивно і негативно вплинути на курс гривні до кінця поточного року, в цілому будуть взаємно компенсовані. А якщо вдасться отримати транш кредиту МВФ, уникнути експансії державних витрат у грудні, а також при відсутності потрясінь на світових фінансових і енергетичних ринках, у наступний рік ми можемо увійти зі стабільною ситуацією на валютному ринку, – написав Данилишин.

Найтривожнішим фактором, крім невизначеності навколо отримання кредиту від МВФ, Данилишин назвав те, що в четвертому кварталі 2018 року платежі з зовнішнім боргом повинні скласти $616 млн. Також він підкреслив, що якщо МВФ не дасть грошей, під питанням буде і допомога від ЄС.

Читайте: Курс долара, вибір банку та вигідні вклади – банкір про українську банківську систему

Нагадаємо, що Верховна Рада прийняла проект держбюджету на 2019 рік у першому читанні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Контроль за наданням субсидій: куди звертатися, якщо відмовили
Вагони Укралізниці
Нові купе та регулятор температури – Укрзалізниця показала модернізовані вагони
Степанов: Держава повинна відшкодовувати збитки, завдані бізнесу
Держгеонадра планує у 2019 році щомісячно проводити аукціони
Теракт в Керчі
Трагедія в Керчі: російський псевдоексперт зганьбився, заговоривши про ДОКА-2
Понад 100 відео. На Полтавщині схопили розповсюджувача дитячої порнографії
Житло в Амстердамі
Життя в Амстердамі: як купити житло і ціни
Як отримати 60 млн. злотих та відкрити бізнес у Польщі
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка