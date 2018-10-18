Україна має шанс зустріти 2019 рік в умовах стабільності на валютному ринку, у тому випадку, якщо буде виділено новий транш за кредитною програмою МВФ.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook глава Ради Національного банку Богдан Данилишин. До слова, про це не раз говорило керівництво НБУ.

Фінансист також звернув увагу на те, що у порівнянні з валютами інших країн, гривня досить стабільна.

– Підведу підсумок. Перше – курсові коливання гривні, які ми спостерігаємо цього року, не настільки великі, як це відбувається з валютами багатьох країн, що розвиваються. Друге – думаю, сезонне ослаблення гривні у 2018 році змістилося з типового періоду “вересень-жовтень” на “липень-вересень” і його потенціал, ймовірно, вичерпаний. Третє – вважаю дію чинників, здатних позитивно і негативно вплинути на курс гривні до кінця поточного року, в цілому будуть взаємно компенсовані. А якщо вдасться отримати транш кредиту МВФ, уникнути експансії державних витрат у грудні, а також при відсутності потрясінь на світових фінансових і енергетичних ринках, у наступний рік ми можемо увійти зі стабільною ситуацією на валютному ринку, – написав Данилишин.

Найтривожнішим фактором, крім невизначеності навколо отримання кредиту від МВФ, Данилишин назвав те, що в четвертому кварталі 2018 року платежі з зовнішнім боргом повинні скласти $616 млн. Також він підкреслив, що якщо МВФ не дасть грошей, під питанням буде і допомога від ЄС.

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Нагадаємо, що Верховна Рада прийняла проект держбюджету на 2019 рік у першому читанні.