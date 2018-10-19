Пророссийские боевики открыли огонь по контрольном пункта въезда и выезда Марьинка, когда линию разграничения пересекала значительное количество гражданских людей.
Об этом сообщает штаба Операции объединенных сил.
Инцидент произошел 18 октября около 16.00
– С террикона на окраине временно оккупированного Донецка, вероятно, снайпером российско-оккупационных войск осуществлен обстрел контрольного пункта въезда-выезда Марьинка во время его работы, когда пересекала линию разграничения значительное количество гражданских людей. Пуля калибра 7,62 миллиметра, рикошетом от металлической опоры навеса, попала в заднее стекло одной из машин, что находились на оформлении в КПВВ. К счастью, на заднем сидении автомобиля никого не было, – говорится в заявлении пресс-центра.
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В штабе уточняют, что в результате обстрела никто не пострадал.
Со своей стороны, боевики группировки “ДНР” пока не обнародовали через подконтрольные им информационные ресурсы комментариев по этому сообщению.
Напомним, 16 октября на Донбассе от пули снайпера погиб 20-летний боец Андрей Бойко. Военный служил в первой отдельной танковой бригаде в Донецкой области.