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Боевики открыли огонь по КПВВ Марьинка

Пророссийские боевики открыли огонь по контрольном пункта въезда и выезда Марьинка, когда линию разграничения пересекала значительное количество гражданских людей.

Об этом сообщает штаба Операции объединенных сил.

Инцидент произошел 18 октября около 16.00

– С террикона на окраине временно оккупированного Донецка, вероятно, снайпером российско-оккупационных войск осуществлен обстрел контрольного пункта въезда-выезда Марьинка во время его работы, когда пересекала линию разграничения значительное количество гражданских людей. Пуля калибра 7,62 миллиметра, рикошетом от металлической опоры навеса, попала в заднее стекло одной из машин, что находились на оформлении в КПВВ. К счастью, на заднем сидении автомобиля никого не было, – говорится в заявлении пресс-центра.

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В штабе уточняют, что в результате обстрела никто не пострадал.

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Боевики открыли огонь по КПВВ Марьинка / 4 фотографии

Со своей стороны, боевики группировки “ДНР” пока не обнародовали через подконтрольные им информационные ресурсы комментариев по этому сообщению.

Напомним, 16 октября на Донбассе от пули снайпера погиб 20-летний боец Андрей Бойко. Военный служил в первой отдельной танковой бригаде в Донецкой области.

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