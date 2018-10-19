Лидерство в миротворческой миссии ООН на Донбассе планируется предоставить странам, у которых внеблоковый военный статус.

Для украинской стороны является желательным, чтобы планируемый ко вводу на территорию Донбасса миротворческий корпус ООН состоял из не менее 20 тысячь миротворцев, заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Александр Моцик.

Моцик отметил, что в ТКГ рассчитывают также на пятитысячный полицейский корпус и такой же аппарат гражданского персонала, необходимый для переходного периода, сообщает Украинский кризисный медиацентр.

Кроме того, Украина хотела бы, чтобы миротворцы были размещены по всей территории зоны конфликта, включая линию разграничения. Также одним из требований Украины является предоставление миротворцам права немедленного доступа к стратегическим объектам и всем местам расположения вооружения.

Читайте: Миротворцы на Донбассе. Британия присоединится к резолюции ООН

Лидерство в миссии предлагается предоставить странам, у которых внеблоковый военный статус – Финляндии, Швеции, Австрии и другим.

– Если к миссии присоединятся Беларусь и Казахстан, которые являются участниками Ташкентского договора, то в состав миссии необходимо включить страны-члены НАТО, например Испании, а также соседей Украины – Польши и стран Балтии, которые хорошо понимают реальную ситуацию, – добавил Моцик.

Напомним, на Генассамблее ООН министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина вместе с США, Францией и Германией готовят к внесению на голосование Совета Безопасности ООН проект резолюции о введении миротворческой миссии ООН на Донбасс.