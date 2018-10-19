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Бойовики відкрили вогонь по КПВВ Мар’їнка

Проросійські бойовики відкрили вогонь по контрольному пункті в’їзду та виїзду Мар’їнка, коли лінію розмежування перетинала значна кількість цивільних людей.

Про це повідомляє штабу Операції об’єднаних сил.

Інцидент стався 18 жовтня близько 16.00

– З терикону на околиці тимчасово окупованого Донецька, ймовірно, снайпером російсько-окупаційних військ здійснено обстріл контрольного пункту в’їзду-виїзду Мар’їнка під час його роботи, коли перетинала лінію розмежування значна кількість цивільних людей. Куля калібру 7,62 міліметра, рикошетом від металевої опори навісу, потрапила в заднє скло однієї з машин, що перебували на оформленні в КПВВ. На щастя, на задньому сидінні автомобіля нікого не було, – йдеться в заяві прес-центру.

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У штабі уточнюють, що в результаті обстрілу ніхто не постраждав.

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Бойовики відкрили вогонь по КПВВ Мар’їнка / 4 фотографии

Зі свого боку, бойовики угруповання “ДНР” поки не оприлюднили через підконтрольні їм інформаційні ресурси коментарів за цим повідомленням.

Нагадаємо, 16 жовтня на Донбасі від кулі снайпера загинув 20-річний боєць Андрій Бойко. Військовий служив у першій окремій танковій бригаді у Донецькій області.

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