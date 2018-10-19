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Горячая вода и отопление подорожали в двух районах Киева – новые тарифы

Тарифы на отопление и горячую воду возрастут для жителей Днепровского и Дарницкого районов Киева, которые обслуживает Евро-Реконструкция.

НКРЕКУ повысила тарифы на отопление и горячую воду для жителей Днепровского и Дарницкого районов Киева, которые обслуживаются энергоснабжающей компанией Евро-Реконструкция, эксплуатирующей столичную Дарницкую ТЭЦ.

Соответствующее постановление принято на заседании 18 октября.

Тариф Евро-Реконструкции на отопление вырастет на 3,7% – до 1225,19 грн – для абонентов жилых домов с домовыми и квартирными счетчиками.

Для абонентов без счетчиков цена составит до 32,58 грн за 1 кв. м в месяц.

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Тариф на горячую воду при условии подключения полотенцесушителя увеличился до 73,53 грн за 1 куб. м.

Если полотенцесушителя нет, цена составит до 67,93 грн за 1 куб. м.

Все тарифы указаны с НДС. Постановление вступает в силу на следующий день после публикации в Правительственном курьере.

Напомним, 16 октября в Киеве включили горячую воду. Больше 3 тыс. домов жили без нее несколько месяцев.

Фото: Özgür Güvenç/Dreamstime

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