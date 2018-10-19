Тарифи на опалення і гарячу воду зростуть для мешканців Дніпровського та Дарницького районів Києва, яких обслуговує Євро-Реконструкція.

НКРЕКП підвищила тарифи на опалення і гарячу воду для мешканців Дніпровського та Дарницького районів Києва, які обслуговуються енергопостачальною компанією Євро-Реконструкція, що експлуатує столичну Дарницьку ТЕЦ.

Відповідну постанову прийняли на засіданні 18 жовтня.

Тариф Євро-Реконструкції на опалення зросте на 3,7% – до 1225,19 грн – для абонентів житлових будинків із будинковими та квартирними лічильниками.

Для абонентів без лічильників ціна становитиме до 32,58 грн за 1 кв. м на місяць.

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Тариф на гарячу воду за умови підключення рушникосушарки збільшився до 73,53 грн за 1 куб. м.

Якщо рушникосушки немає, ціна становитиме до 67,93 грн за 1 куб. м.

Усі тарифи вказано з ПДВ. Постанова набирає чинності на наступний день після публікації в Урядовому кур’єрі.