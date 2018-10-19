Установление теплопункта, утепление дома и замена окон помогут расходы на отопление уменьшить втрое.

– В Киеве действует программа 70/30, в рамках которой осуществляются в жилых домах энергоэффективные мероприятия по принципу софинансирования. Город оплачивает 70% стоимости, а люди собирают еще 30%. Жильцы устанавливают индивидуальные теплопункты с погодным регулированием тепла, утепляют дома, меняют оборудование и конструкции. В итоге – колоссальная экономия на коммунальных платежах. Так, в доме на Ярослава Гашека, 18 люди платили в один из месяцев отопительного периода 10 гривен за квадратный метр отопления, – заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает УНИАН.

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Он отметил, домов, принявших участие в программе, уже более 330 и их количество увеличивается.

Ранее Факты ICTV писали, что тарифы на отопление и горячую воду возрастут для жителей Днепровского и Дарницкого районов Киева.

Фото: УНИАН.