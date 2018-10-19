Встановлення теплопункту, утеплення будинку та заміна вікон допоможуть витрати на опалення зменшити утричі.

– У Києві діє програма 70/30, у рамках якої здійснюються у житлових будинках енергоефективні заходи за принципом співфінансування. Місто оплачує 70% вартості, а люди збирають ще 30%. Мешканці встановлюють індивідуальні теплопункти з погодним регулюванням тепла, утеплюють будинки, замінюють обладнання і конструкції. У результаті – колосальна економія на комунальних платежах. Так, у будинку на Ярослава Гашека, 18 люди сплачували в один із місяців опалювального періоду 10 гривень за квадратний метр опалення, – заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає УНІАН.

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Він зазначив, будинків, що взяли участь у програмі, вже понад 330 і кількість їх збільшується.

Раніше Факти ICTV писали, що тарифи на опалення і гарячу воду зростуть для мешканців Дніпровського та Дарницького районів Києва.

Фото: УНІАН.