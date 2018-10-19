Киевская власть объясняет отсутствие тепла в батареях в ряде столичных домов авариями на сетях.

Ряд столичных жителей до сих пор имеют холодные батареи, потому что с запуском теплоносителя происходят порывы на сетях, но через неделю-две система теплоснабжения будет работать стабильно.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире украинского телеканала, сообщает пресс-служба политика.

– В начале отопительного сезона из-за увеличения давления в трубах, где есть проблемные участки, происходят прорывы. Их оперативно ликвидируют аварийные службы. Через неделю-две система теплоснабжения будет работать стабильно, – цитирует пресс-служба мэра.

По данным Кличко, сейчас учебные заведения – детские сады, школы, а также больницы уже получают горячую воду и тепло.

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– В целом город готов к отопительному сезону, – сказал он.

Напомним, 16 октября в Киеве начались поставки горячей воды в более чем 3 тыс. домов, где ее не было несколько месяцев.