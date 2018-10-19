Трагедия в политехническом колледже в Крыму произошла на фоне громких политических провалов Путина, а версии РФ о теракте в Керчи менялись подозрительно часто. Кто же на самом деле устроил массовое убийство?

Теракт в Керчи произошел на фоне громких политических провалов Путина – разоблачения сети спецагентов из военной разведки России ГРУ по всей Европе, фиаско РПЦ в Константинополе из-за Томоса Украине, а также роста социальной напряженности в России и Крыму.

Версии РФ о трагедии в Крыму менялись подозрительно часто.

Версия о взрыве газового баллона быстро изменилась на взрыв бомбы. Позже выяснилось, что были также выстрелы из огнестрельного оружия.

Сначала событие квалифицировали как теракт, а потом изменили на “убийство двух и более людей”.

По предварительной версии Следкома РФ, стрелок Владислав Росляков действовал в одиночку и после теракта застрелился в библиотеке.

Однако если бы он выстрелил себе в голову из ружья, от его головы ничего не осталось. В результате отдачи помповое оружие должно улететь прочь, тогда как оно просто лежало рядом с телом.

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Тем временем очевидцы указывают, что взрывов было два, а не один, а стрельба велась из разных корпусов училища. Еще один очевидец якобы заметил, как после взрыва из училища выскочили трое взрослых.

Похоже, Росляков станет козлом отпущения. Например, его признают неадекватом после посмертной психолого-психиатрической экспертизы. А психические деформации привяжут к известной истории о Колумбайне.

Путин уверен – во всем виноват интернет! Вместе с тем, ФСБ уже заявила, что киберпространство должны контролировать компетентные органы. Мол, только так можно противостоять террористическим вызовам.

Неужели теперь в России отрежут интернет, как в Северной Корее?

Ранее стало известно, что родителей Владислава Рослякова оштрафуют на 500 рублей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.