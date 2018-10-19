Трагедія у політехнічному коледжі у Криму сталася на тлі гучних політичних провалів Путіна, а версії РФ щодо теракту в Керчі змінювалися підозріло часто. Хто ж насправді влаштував масове вбивство?

Теракт у Керчі стався на тлі гучних політичних провалів Путіна – викриття мережі спецагентів із військової розвідки Росії ГРУ по всій Європі, фіаско РПЦ у Константинополі через Томос Україні, а також зростання соціальної напруги в Росії та Криму.

Версії РФ про трагедію у Криму змінювалися підозріло часто.

Версія про вибух газового балона швидко змінилася на вибух бомби. Згодом з’ясувалося, що були також постріли з вогнепальної зброї.

Спершу подію кваліфікували як теракт, а потім змінили на “вбивство двох і більше людей”.

За попередньою версією Слідкому РФ, стрілок Владислав Росляков діяв сам і після теракту застрелився у бібліотеці.

Однак якби він вистрелив собі в голову з рушниці, від його голови нічого не залишилося б. У результаті віддачі помпова зброя мала б відлетіти геть, тоді як вона просто лежала поруч із тілом.

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Тим часом очевидці вказують, що вибухів було два, а не один, а стрільба велася з різних корпусів училища. Ще один очевидець нібито помітив, як після вибуху з училища вискочили троє дорослих.

Схоже, Росляков стане цапом-відбувайлом. Наприклад, його визнають неадекватом після посмертної психолого-психіатричної експертизи. А психічні деформації прив’яжуть до відомої історії про Колумбайн.

Путін впевнений – в усьому винен інтернет! Разом із тим, ФСБ уже заявила, що кіберпростір повинні контролювати компетентні органи. Мовляв, тільки так можна протистояти терористичним викликам.

Невже тепер у Росії відріжуть інтернет, як у Північній Кореї?

Раніше стало відомо, що батьків Владислава Рослякова оштрафують на 500 рублів за неналежне виконання батьківських обов’язків.