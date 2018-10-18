Факты ICTV рассказывают, по какому сценарию действовал керченский убийца Владислав Росляков, который лишил жизни 21 и тяжело ранил еще более 40 людей.

Он вошел в колледж в 12.20 дня, ровно тогда, когда началась большая перемена. Ученик выпускного курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков оставил сумку в столовой. В сумке находилось самодельное взрывное устройство. Отойдя от столовой на небольшое расстояние, он извлек из свертка ружье, привел в действие бомбу, а затем открыл огонь по находившимся в помещении людям.

Владислав Росляков стал первым подростком, которому удалось реализовать план Эрика Харриса и Дилана Клиболда, двух учеников школы Колумбайн, округа Джефферсона в штате Колорадо. Прошло ровно 19 лет с того момента, как в США началась новая история массовых расстрелов в школах. Расстрелов, которые культивировали двух подростков в возрасте 18-ти и 17-ти лет, совершивших нападение на 36 человек, 13 из которых были убиты.

Это был ничем не приметный учебный день 20 апреля 1999 года, когда Харрис и Клиболд, вооруженные до зубов, спокойно установили в холле столовой два взрывчатых устройства, а затем, спокойно разгуливая по школе и в ее пределах, смогли нанести смертельные ранения ничего не подозреваемым ученикам. Наделенный ненавистью Харрис и его друг Клиболд на протяжении года готовились к нападению и незаметно смогли собрать в своем доме целый оружейный склад.

Уже после случившегося открылись факты того, что парням достаточно легко удавалось приобрести то или иное оружие (например, Харрис пользовался самозарядным карабином Hi-Point 995) через своих друзей и знакомых, но лишь один из них понес наказание. В полиции долгое время лежало заявление на Харриса, которого обвиняли в угрозах в адрес одного из своих одноклассников, однако полиция так и не получила ордер на обыски в квартире Харриса, которая была напичкана боевой техникой.

– Это 911? Мне кажется, мой сын только что совершил массовое убийство в Колумбайне.

Таким был чуть ли не первый звонок в полицейский участок после теракта в школе, который продолжался в течение часа и сопровождался бездействием родителей и полиции. Не придали значения странному поведению своих одноклассников и школьники. Один из них, Брукс Браун, получил предупреждение от Харриса перед началом массовых расстрелов: “Брукс, ты мне теперь нравишься. Уходи отсюда. Иди домой”. Трое пострадавших после начала стрельбы думали, что это школьный розыгрыш, направились к убийцам и были расстреляны. Многие из детей долгое время не могли осознать, что происходило в тот момент. Это просто не вкладывалось в голову.

В планы Харриса и Клиболда входил взрыв двух сумок с детонаторами в столовой, где по их подсчетам должно было находиться более 400 учеников. Там они планировали убить большую часть из них, а затем, воспользовавшись паникой, открыть стрельбу по людям при выходе из столовой. Однако план убийц не сработал, детонатор дал сбой и Харрис с Клиболдом перешли к плану Б.

Это было как в страшном сне, как в жестоком боевике. Они спокойно разгуливали по помещениям и коридорам школы, совершая убийства одно за другим. Самое страшное произошло в библиотеке, где террористы расстреливали замерших от шока и спрятавшихся от страха под столы школьников. Харрис предпочитал разговаривать со своими жертвами перед тем, как нанести решающий удар. Клиболд убивал молча. Они ненавидели этот мир, ненавидели тех людей, которые оказывали на них давление и пообещали друг другу, что рано или поздно дадут отпор несправедливости. В 12:08, понимая, что оружейный арсенал уже иссяк, Харрис и Клиболд наложили на себя руки, застрелившись в библиотеке, так и не встретив никакого сопротивления со стороны полиции.

За последние 19 лет в Штатах было зафиксировано 17 нападений и еще 36 заговоров, связанных с культом убийц Колумбайна. Все эти случаи были совершены или планировались быть совершенными по сценарию нападений Харриса и Клиболда. Частично убийцы повторяли действия либо жесты Харриса и Клиболда, давая понять свое причастие к фэндому Колумбайна. Однако керченский стрелок пошел своим путем, фактически преобразившись в Харриса.

Однако культ американских массовых расстрелов в школе пришел в восточную Европу не сегодня. Первый такой случай был зафиксирован в сентябре 2017 года в России, когда фанат культа Колумбайн Михаил Пивнев пронес в школу пневматическое оружие и тесак, напав на учительницу прямо во время урока. На странице Пивнева ВКонтакте были найдены свидетельства того, что он культивировал Харриса и Клиболда. В последствии в России были зафиксированы еще два случая, когда фэндом Колумбайна наносил уроны или убивал людей в школах и за его пределами, однако случай в Керчи стал самым массовым из них.

– Ни для кого не секрет, что подростковый возраст является едва ли не самым уязвимым периодом в жизни человека. Подростки переживают широкую палитру различных эмоциональных реакций. Подвержены неконтролируемому гневу, вербальной и невербальной агрессии, всевозможных зависимостей – от компьютерной до употребления психотропных веществ. Подростковая импульсивность и бескомпромиссность может приводить к суицидальным намерениям, – говорит в интервью Фактам ICTV психолог Ольга Жадан.

В этот непростой период жизни очень важно со стороны взрослых иметь доверительные отношения с ребенком, поддерживать, слышать, поощрять новые интересные виды деятельности. Когда подросток чувствует себя одиноко, никому не нужным, его не слышат, не пытаются понять, то это может спровоцировать замкнутость в себе и уход от реальности в мир своих переживаний. Это является одним из факторов запуска опасных поведенческих реакций. Агрессия может направляться как против себя, так и против окружающих.

Едва ли не главной проблемой подросткового возраста является то, что дети хотят и пытаются действовать как взрослые, но не понимают до конца, как это. Хорошо, если положительным примером взрослого взвешенного поведения являются родители, но в реальной жизни часто бывает наоборот. Наследуется поведение и поступки незнакомых людей, вымышленных персонажей из игр, интернета или фильмов. А то, что запрещено, является неочевидным и непонятным, как раз и привлекает детей.

Пока что мы не знаем всех подробностей произошедшей в Керчи трагедии. Сколько было нападавших, как они готовились к нападению, где взяли оружие и какие меры, дабы устранить теракт, предприняли местные органы и общественность, наконец, родители одного из нападавших, который простился с жизнью, как и Харрис с Клиболдом, в местной библиотеке.

В Америке после событий 20 апреля 1999 года полиция пересмотрела сценарий действия в подобных ситуациях, усилила меры в отношении охраны и мониторинга школ и колледжей, но по сей день продолжает бороться с многочисленными нападениями на школьников и студентов. Культ Колумбайн лишь набирает свои обороты в России, но все больше подростков склоняется к подобному сценарию самоубийства. Наша задача, задача общества, отнестись к подобным проявлениям с максимальным вниманием, с полной ответственностью, предупреждая и пытаясь избежать повторения трагедии.

Факты ICTV выражают глубокие соболезнования семьям погибших в массовых расстрелах Керченского политехнического колледжа.

Антон Светличный