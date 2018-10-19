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Коли в Києві увімкнуть опалення – Кличко назвав терміни

Київська влада пояснює відсутність тепла в батареях у низці столичних будинків аваріями на мережах.

Низка столичних мешканців досі мають холодні батареї, бо з запуском теплоносія стаються пориви на мережах, але за тиждень-два система теплопостачання працюватиме стабільно.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі українського телеканалу, повідомляє прес-служба політика.

– На початку опалювального сезону через збільшення тиску в трубах, де є проблемні ділянки, стаються прориви. Їх оперативно ліквідовують аварійні служби. За тиждень-два система теплопостачання працюватиме стабільно, – цитує прес-служба міського голову.

За даними Кличка, наразі навчальні заклади – дитячі садки, школи, а також лікарні отримують гарячу воду і тепло.

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– Загалом місто готове до опалювального сезону, – сказав він.

Нагадаємо, 16 жовтня у Києві почалося постачання гарячої води у понад 3 тис. будинків, де її не було кілька місяців.

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