Київська влада пояснює відсутність тепла в батареях у низці столичних будинків аваріями на мережах.
Низка столичних мешканців досі мають холодні батареї, бо з запуском теплоносія стаються пориви на мережах, але за тиждень-два система теплопостачання працюватиме стабільно.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі українського телеканалу, повідомляє прес-служба політика.
– На початку опалювального сезону через збільшення тиску в трубах, де є проблемні ділянки, стаються прориви. Їх оперативно ліквідовують аварійні служби. За тиждень-два система теплопостачання працюватиме стабільно, – цитує прес-служба міського голову.
За даними Кличка, наразі навчальні заклади – дитячі садки, школи, а також лікарні отримують гарячу воду і тепло.
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– Загалом місто готове до опалювального сезону, – сказав він.
Нагадаємо, 16 жовтня у Києві почалося постачання гарячої води у понад 3 тис. будинків, де її не було кілька місяців.