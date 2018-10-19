МВФ и Украина достигли соглашения по новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA).

– Новая программа stand-by с запрошенным доступом к $3,9 млрд послужит основой для экономической политики властей в 2019 году, сообщается на сайте МВФ.

Новая программа призвана заменить программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года.

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Соглашение должен утвердить менеджмент фонда, и одобрить совет директоров.

В свою очередь Украина должна утвердить государственный бюджет на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ, повысить тарифы на газ и отопление для населения. После этого состоит заседание совета директоров.

По словам и.о. министра финансов Украины Оксаны Маркаровой, возобновление финансового сотрудничества с МВФ откроет путь к привлечению финансирования в государственный бюджет на льготных условиях с использованием гарантии Всемирного банка на $800 млн, а также к получению первого транша макрофинансовой помощи от ЕС на €500 млн.

Ранее Факты ICTV писали, что с первого ноября в Украине повысят цену на газ на 23,5%.

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