МВФ та Україна досягли згоди щодо нової 14-місячною програми підтримки економічної політики stand-by (SBA).

– Нова програма stand-by із запитаним доступом доступом до $3,9 млрд послужить основою для економічної політики влади у 2019 році, повідомляється на сайті МВФ.

Нова програма покликана замінити програму розширеного фінансування (EFF), затверджену в березні 2015 року, дія якої спливає в березні 2019 року.

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Угоду має затвердити менеджмент фонду, і схвалити рада директорів.

У свою чергу Україна повинна затвердити державний бюджет на 2019 рік відповідно до рекомендацій МВФ, підвищити тарифи на газ і опалення для населення. Після цього відбудеться засідання ради директорів.

За словами в.о. міністра фінансів України Оксани Маркарової, відновлення фінансового співробітництва з МВФ відкриє шлях до залучення фінансування в державний бюджет на пільгових умовах з використанням гарантії Світового банку на $800 млн, а також до отримання першого траншу макрофінансової допомоги від ЄС на €500 млн.

Раніше Факти ICTV писали, що з першого листопада в Україні підвищать ціну на газ на 23,5%.

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