Мінсоцполітики розробило зміни, які мають спростити отримання субсидії.

Міністерство соціальної політики розробило кілька змін, які мають спростити громадянам доступ до субсидії, повідомляє УНН.

Субсидію зможуть отримати громадяни, які мають заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску з вини роботодавця.

– У разі, якщо член домогосподарства не має доходів, бо перебуває у складних життєвих умовах через обставини, або у складі домогосподарства є працездатні алко- або наркозалежні онкохворі, субсидію може призначити Комісія з питань призначення житлових субсидій на місцях, – розповів міністр соціальної політики Андрій Рева.

Також спрощено процедуру надання субсидій тим громадянам, в яких реальна опалювальна площа менша, ніж загальна.

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Доступ до житлових субсидій з понаднормовою площею житла отримали й люди, які отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника, ті, хто отримують державну соціальну допомогу за інвалідністю та дітям з інвалідністю, а також ті, хто отримують пенсію за вислугою років.

Безробітні у сільській місцевості, у райцентрі та СМТ можуть отримати субсидію без обов’язкової сплати єдиного соціального внеску.

– Що стосується громадян за кордоном — у нас з 21 країною підписані договори про уникнення подвійного страхування. Ми врахували це у положенні про субсидії і якщо людина працює у Литві, Польщі, там де є у нас договори про уникнення сплати подвійного страхування, якщо він там офіційно працює, він може передати документи, які підтверджують, що він платить там страхові внески, ми йому теж будемо платити тут субсидію, – сказав Рева.

До слова, в українців, які здають квартири в оренду, почали масово забирати субсидії.