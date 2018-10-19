Пешеходно-велосипедный мост, который соединит парк Владимирская горка с Аркой дружбы народов, планируют построить и открыть в конце весны следующего года.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в программе Сніданок з 1+1, передает пресс-служба мэра.

Так, по словам городского головы, мост соединит два туристических маршрута – парк Владимирская горка и парк Крещатый и будет служить исключительно для пешеходов и велосипедистов. Мэр показал видеоролик о том, как будет выглядеть новый мост.

Он будет длиной 210 ​​метров, ширина будет переменной – от 6 метров в регулярных зонах до 14 метров в зонах смотровых площадок. Мостовой переход сделают из бетона и стекла.

– С моста будет открываться удивительный вид на Днепр. Можно будет увидеть весь Киев. Этот мост сделает наш город еще более привлекательным для туристов, – отметил Кличко.

По словам мэра Киева, следующей весной будет завершена реконструкция Аллеи художников. Поэтому планируют воплотить проект большого туристического маршрута, который будет начинаться от Пейзажной аллеи и завершаться возле Киево-Печерской Лавры.

Сам мост городские власти обещают презентовать киевлянам и гостям столицы в конце весны 2019 года.

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– В конце следующей весны мы уже планируем открыть этот мост, – сказал Виталий Кличко.

К слову, Виталий Кличко открыл первую очередь нового парка на Троещине.