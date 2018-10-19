19 октября журнал Фокус представил традиционный рейтинг 100 самых влиятельных женщин Украины.

Ведущая Факты недели. 100 минут с Оксаной Соколовой оказалась на 68 позиции в рейтинге Топ-100 самых влиятельных женщин Украины.

Все участницы списка распределены по категориям: Лидеры, Кумиры, Стратеги, Рулевые, Мастера и Бизнесвумен.

Второй год подряд рейтинг возглавляет Юлия Тимошенко. В первую десятку вошли женщины, которые на самом высоком уровне определяют политический курс государства в различных сферах: первый вице-спикер Ирина Геращенко, Марина Порошенко, представитель президента в парламенте Ирина Луценко, единственная женщина-губернатор Юлия Светличная, глава Министерства финансов Оксана Маркарова, министр образования и науки Лилия Гриневич, вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе, глава налогового парламентского комитета Нина Южанина, омбудсмен Людмила Денисова.

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В список самых влиятельных попали известные украинские бизнесвумен – Галина Герега, Филя Жебровская, медиалидеры Соня Кошкина и Юлия Мостовая, певицы Джамала и ONUKA, спортсменки Ольга Харлан и Элина Свитолина.





Ведущая ICTV вошла в топ-100 самых влиятельных женщин Украины / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что Факты ICTV завершили традиционный рейтинг ТОП-100 блогеров Украины. Лучшим блогером нашей страны стал Андрей Карпов (Полтава).