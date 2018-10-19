19 жовтня Фокус представив традиційний рейтинг 100 найвпливовіших жінок України.
Ведуча Факти тижня. 100 хвилин з Оксаною Соколовою опинилася на 68 позиції у рейтингу Топ-100 найвпливовіших жінок України.
Всі учасниці списку розподілені на категорії: Лідери, Кумири, Стратеги, Рульові, Майстри та Бізнесвумен.
Другий рік поспіль рейтинг очолює Юлія Тимошенко. До першої десятки увійшли жінки, які на найвищому рівні визначають політичний курс держави у різних сферах: перший віце-спікер Ірина Геращенко, Марина Порошенко, представниця президента у парламенті Ірина Луценко, єдина жінка-губернатор Юлія Світлична, очільниця Міністерства фінансів Оксана Маркарова, міністр освіти і науки Лілія Гриневич, віце-прем’єр Іванна Климпуш-Цинцадзе, глава податкового парламентського комітету Ніна Южаніна, омбудсмен Людмила Денисова.
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У список найвпливовіших потрапили відомі українські бізнесвумен – Галина Герега, Філя Жебровська, медіалідери Соня Кошкіна та Юлія Мостова, співачки Джамала та ONUKA, спортсменки Ольга Харлан та Еліна Світоліна.
Раніше Факти ICTV писали, що Факти ICTV завершили традиційний рейтинг ТОП-100 блогерів України. Найкращим блогером нашої країни став Андрій Карпов (Полтава).