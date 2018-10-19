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Ведуча ICTV увійшла в топ-100 найвпливовіших жінок України

19 жовтня Фокус представив традиційний рейтинг 100 найвпливовіших жінок України.

Ведуча Факти тижня. 100 хвилин з Оксаною Соколовою опинилася на 68 позиції у рейтингу Топ-100 найвпливовіших жінок України.

Всі учасниці списку розподілені на категорії: Лідери, Кумири, Стратеги, Рульові, Майстри та Бізнесвумен.

Другий рік поспіль рейтинг очолює Юлія Тимошенко. До першої десятки увійшли жінки, які на найвищому рівні визначають політичний курс держави у різних сферах: перший віце-спікер Ірина Геращенко, Марина Порошенко, представниця президента у парламенті Ірина Луценко, єдина жінка-губернатор Юлія Світлична, очільниця Міністерства фінансів Оксана Маркарова, міністр освіти і науки Лілія Гриневич, віце-прем’єр Іванна Климпуш-Цинцадзе, глава податкового парламентського комітету Ніна Южаніна, омбудсмен Людмила Денисова.

Читайте: Факти ICTV проведуть конференцію за участю найкращих блогерів України

У список найвпливовіших потрапили відомі українські бізнесвумен – Галина Герега, Філя Жебровська, медіалідери Соня Кошкіна та Юлія Мостова, співачки Джамала та ONUKA, спортсменки Ольга Харлан та Еліна Світоліна.

 

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Ведуча ICTV увійшла в топ-100 найвпливовіших жінок України / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що Факти ICTV завершили традиційний рейтинг ТОП-100 блогерів України. Найкращим блогером нашої країни став Андрій Карпов (Полтава).

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