Факты ICTV завершили традиционный рейтинг ТОП-100 блогеров Украины и 24-го октября соберут победителей и лучших блогеров нашей страны в рамках проведения тематической конференции.

Факты ICTV подводят итоги рейтинга ТОП-100 блогеров Украины 2018 и 24-го октября проводят конференцию и торжественное награждение лучших блогеров страны. В конференции примут участие блогеры из списка ТОП-100, Народный выбор, ведущие журналисты Украины, а также пресса и медиа-эксперты.

Участников ожидает две лекции и одна дискуссионная панель на темы последствий дезинформации в Украине и информационной пропаганды. А также тема методов борьбы с фейками.

Модератором конференции будет известный украинский ведущий Вадим Карпяк.

Конференция пройдет 24 октября в Киеве, в IQ center (ул. Болсуновская, 13-15) с 17:00 до 21:00.

Заявку на аккредитацию можно подать по адресу (заявки принимаются до 23 октября. Количество мест ограничено) – [email protected]