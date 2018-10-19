Это словно кадры из фильма. Мощный взрыв. Ударная волна. На километры вокруг разлетаются осколки боеприпасов. Каждые 3 секунды воздух и земля содрогается от взрывов. Крылатые подарки долетают до городка Ичня, который расположен в 12 км от арсенала.

Арсенал в Ичне – один из крупнейших в вооруженных силах Украины. 680 га, 120 тыс. тонн боеприпасов. Здесь хранились как обычные патроны, так и снаряды к реактивным системам залпового огня Град.

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“Небрежное отношение к военной службе”. Именно по такой статье сначала открыла уголовное производство военная прокуратура.

Но, простая случайность это не про Ичню. И то, что взрываться начало сразу в трех местах – не в пользу версии о халатности.

Бывший военный Олег Жданов – артиллерист по специальности – считает, что не надо упускать из виду и версию о коррупции. Особенно, если взглянуть на предыдущие пожары на военных складах.

Чтобы построить бетонные хранилища для всех боеприпасов, которые хранятся в Украине необходимо более 15 лет.

Осталось только три крупных военных склада, где еще не взрывались снаряды. В Житомирской, Черкасской и Хмельницкой областях.

Суммы просто колоссальные – только один снаряд для реактивной системы Град стоит около тысячи долларов. Снаряд для гаубицы полторы тысячи. Но самое главное – Украина эти боеприпасы не производит.

И извечный вопрос – кто на этот раз понесет наказание за взрывы. Стрелочники настоящие виновные? Будет так, как в прошлом. Возможно, будет так, как в Балаклее, когда начальника хранения вооружения после взрывов уволили из-за профессиональной халатности. Но он восстановился через суд. И теперь государство ему еще и должно заплатить компенсацию.

К слову, как горели военные склады в Украине. 6 самых крупных пожаров.