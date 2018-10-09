Горят вокзал и молокозавод: взрывы складов боеприпасов под Ичней
Главное о взрывах военных складов на Черниговщине. Боеприпасы до сих пор горят.
Военный арсенал вблизи города Ичня занялся в половине четвертого утра. Его территория около 700 гектаров. Из них 400 – техническая территория. Взрывы по предварительной информации именно на ней. Местные говорят – горят вокзал и молокозавод.
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Снаряд попал в школу. Минобороны начало эвакуацию людей. Вывезли уже около 10 тыс. человек. Закрыто воздушное пространство в радиусе 20 км. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено. Взрывы слышны в Нежине, Батурине и Прилуках.
В прошлом году известный украинский волонтер Ольга Решетилова написала в соцсетях, что после Балаклеи следует ожидать взрывов на военных складах в Ичне Черниговской области.
Мы сегодня связались с общественной активисткой Ольгой в прямом эфире. Она сказала, что предвидела взрывы именно в Ичне. Потому что она занималась исследованием событий в Сватово в 2015 году, где также произошел взрыв складов. В расследовании были признаки теракта. Но версия теракта осталась не расследованой, причем произошла серия таких случаев. В течение еще нескольких месяцев произошло возгорание на территории склада 72-ой бригады в селе Вершина Запорожской области. Но все эти производства были расследованы отдельно. Также возгорания в Балаклее и Калиновке.
К слову, как горели военные склады в Украине. 6 самых крупных пожаров.
Причина взрывов складов боеприпасов в Ичне
- Поджог 39%, 37 голосов37 голосов 39%39%
- Халатность 32%, 31 голос31 голос 32%32%
- Кража 23%, 22 голоса22 голоса 23%23%
- Диверсия 6%, 6 голосов6 голосов 6%6%