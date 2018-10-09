Горят вокзал и молокозавод: взрывы складов боеприпасов под Ичней

Главное о взрывах военных складов на Черниговщине. Боеприпасы до сих пор горят.

Военный арсенал вблизи города Ичня занялся в половине четвертого утра. Его территория около 700 гектаров. Из них 400 – техническая территория. Взрывы по предварительной информации именно на ней. Местные говорят – горят вокзал и молокозавод.

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Снаряд попал в школу. Минобороны начало эвакуацию людей. Вывезли уже около 10 тыс. человек. Закрыто воздушное пространство в радиусе 20 км. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено. Взрывы слышны в Нежине, Батурине и Прилуках.

В прошлом году известный украинский волонтер Ольга Решетилова написала в соцсетях, что после Балаклеи следует ожидать взрывов на военных складах в Ичне Черниговской области.

Мы сегодня связались с общественной активисткой Ольгой в прямом эфире. Она сказала, что предвидела взрывы именно в Ичне. Потому что она занималась исследованием событий в Сватово в 2015 году, где также произошел взрыв складов. В расследовании были признаки теракта. Но версия теракта осталась не расследованой, причем произошла серия таких случаев. В течение еще нескольких месяцев произошло возгорание на территории склада 72-ой бригады в селе Вершина Запорожской области. Но все эти производства были расследованы отдельно. Также возгорания в Балаклее и Калиновке.

К слову, как горели военные склады в Украине. 6 самых крупных пожаров.

Причина взрывов складов боеприпасов в Ичне Поджог 39%, 37 голосов 37 голосов 39% 39%

Халатность 32%, 31 голос 31 голос 32% 32%

Кража 23%, 22 голоса 22 голоса 23% 23%

Диверсия 6%, 6 голосов 6 голосов 6% 6% Всего голосов: 96 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Опубликовано Октябрь, 09 в 10:26



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