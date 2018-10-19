Це немов кадри з фільму. Потужний вибух. Ударна хвиля. На кілометри навколо розлітаються осколки боєприпасів. Кожні 3 секунди повітря і земля здригаються від вибухів. Крилаті подарунки долітають до містечка Ічня, яке розташоване в 12 км від арсеналу.

Арсенал в Ічні – один з найбільших в збройних силах України. 680 га, 120 тис. тон боєприпасів. Тут зберігалися як звичайні патрони, так і снаряди до реактивних систем залпового вогню Град.

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“Недбале ставлення до військової служби”. Саме за такою статтею спочатку відкрила кримінальне провадження військова прокуратура.

Але, проста випадковість це не про Ічню. Та й те, що вибухати почало одразу в трьох місцях – не на користь версії про халатність.

Колишній військовий Олег Жданов – артилерист за фахом – вважає, що не треба випускати з виду і версію про корупцію. Особливо, якщо поглянути на попередні пожежі на військових складах.

Аби збудувати бетонні сховища для всіх боєприпасів, які зберігаються в Україні потрібно понад 15 років.

Залишилось тільки три великих військових склади, де ще не вибухали снаряди. У Житомирській, Черкаській та Хмельницькій областях.

Суми просто колосальні – тільки один снаряд для реактивної системи Град коштує близько тисячі доларів. Снаряд для гаубиці півтори тисячі. Але найголовніше – Україна ці боєприпаси не виробляє.

І одвічне запитання – хто цього разу понесе покарання за вибухи. Стрілочники чи справжні винні? Чи буде так, як в минулому. Чи можливо буде так, як в Балаклеї, коли начальника зберігання озброєння після вибухів звільнили через професійну халатність. Але він відновився через суд. І тепер держава йому ще й повинна заплатити компенсацію.

До слова, як горіли військові склади в Україні. 6 найбільших пожеж.