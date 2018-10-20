Украинский политзаключенный Олег Сенцов ответил на письмо незаконно осужденного в РФ украинца Александра Кольченко.

Сенцов пишет Кольченко, что у него все нормально и он чувствует себя хорошо, сообщила в Facebook член Уральской правозащитной группы Татьяна Щур, опубликовав текст письма от 16 октября.

– Передайте Саше К. большой от меня привет! Пусть не переживает ни за меня, ни вообще ни за что – это вредно! Никакие наши старания не тщетны. Пусть там не унывает и главное – я не чувствую себя ни разочарованным, ни побежденным.

Как говаривал старина Хэм: “Человека можно убить, но нельзя победить”. Вот со мною так же: я никогда не сдаюсь! – написал он в письме.

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Как сообщалось, Сенцов заявил о прекращении голодовки с 6 октября 2018 года из-за угрозы начала его принудительного кормления.