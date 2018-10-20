Український політв’язень Олег Сенцов відповів на лист незаконно засудженого у РФ українця Олександра Кольченка.

Сенцов пише Кольченку, що у нього все нормально і він почувається добре, повідомила у Facebook член Уральської правозахисної групи Тетяна Щур, опублікувавши текст листа від 16 жовтня.

– Передайте Саші К. великий від мене привіт! Нехай не переживає ні за мене, ні взагалі ні за що – це шкідливо! Ніякі наші старання не марні. Нехай там не сумує і головне – я не відчуваю себе ні розчарованим, ні переможених.

Як казав старина Хем: “Людину можна вбити, але не можна перемогти”. Ось зі мною так само: я ніколи не здаюся! – написав він у листі.

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Як повідомлялося, Сенцов заявив про припинення голодування з 6 жовтня 2018 року через погрози початку його примусового годування.