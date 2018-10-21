Утверждение единой поместной церкви в Украине ставит крест на реализации Россией неоимперского проекта, подобно тому, как утверждение независимой Украины не позволяет реанимировать Российскую империю.

Единственная автокефальная поместная церковь в Украине мешает России реализовать неоимперский проект, рассказал Главреду архиепископ Черниговский и Нежинский, секретарь Священного Синода УПЦ КП Евстратий (Зоря).

– Утверждение в Украине единой автокефальной поместной церкви ставит крест на возможности реализовать российский неоимперский проект так же, как утверждение независимого Украинского государства не позволяет реанимировать Российскую империю.

Видимо, в Москве имеют надежду на то, что им удастся восстановить империю. Но время империй прошло, и осуществить эти планы не удастся, – отметил он.

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Архиепископ также добавил, созыв Совбеза РФ из-за автокефалии УПЦ в очередной раз доказывает, что “с российской стороны государство не только не отделено от церковных вопросов, а наоборот – тесно в них вовлечено, вмешивается в них и направляет их, давая соответствующие указания Московской патриархии”.

По словам Евстратия, если в Украине никто не даст повод “защищать православных“, у Кремля не будет правдоподобного обоснования для усиления агрессии против Украины.

К слову, в эксклюзиве Фактам ICTV Евстратий Зоря рассказал, когда Украина получит томос, что для этого нужно и как дальше будет существовать УПЦ МП.

Фото: Киевские епархиальные ведомости