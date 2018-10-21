Утвердження єдиної помісної церкви в Україні ставить хрест на реалізації Росією неоімперського проекту, подібно тому, як утвердження незалежної України не дозволяє реанімувати Російську імперію.

Єдина автокефальна помісна церква в Україні завадить Росії реалізувати неоімперський проект, розповів Главреду архієпископ Чернігівський і Ніжинський, секретар Священного Синоду УПЦ КП Євстратій (Зоря).

– Утвердження в Україні єдиної автокефальної помісної церкви ставить хрест на можливості реалізувати російський неоімперський проект так само, як утвердження незалежної Української держави не дозволяє реанімувати Російську імперію.

Мабуть, у Москві мають сподівання на те, що їм вдасться відновити імперію. Але час імперій минув, і здійснити ці плани не вдасться, – зауважив він.

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Архієпископ також додав, скликання Радбезу РФ через автокефалію УПЦ вкотре доводить, що “з російської сторони держава не лише не відокремлена від церковних питань, а навпаки – тісно у них залучена, втручається у них і направляє їх, даючи відповідні вказівки Московській патріархії”.

За словами Євстратія, якщо в Україні ніхто не даватиме привід “захищати православних“, Кремль не матиме правдоподібного обґрунтування для посилення агресії проти України.