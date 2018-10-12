Россия угрожает защищать интересы православных в Украине так, “как защищает интересы русскоязычных”.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в случае гонений против Украинской православной церкви Московского патриархата со стороны радикалов Россия примет “политико-дипломатические меры”, пишет ТАСС.

По его словам, Россия будет защищать интересы православных, “как защищает интересы русскоязычных”.

Комментируя предоставление Вселенским патриархатом автокефалии церкви в Украине, Песков заявил, что внимание к этой теме будет повышенным, но Кремль не будет вмешиваться в межцерковный диалог.

В ответ Кремлю, Киев заявил, что Россия уже не впервые прикрывается “защитой русскоязычного населения”, оправдывая свою агрессию в Украине.

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– Подобные тезисы о “защите русскоязычного населения” мы слышали от РФ как оправдание своей агрессии против Украины, – заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в своем Twitter.

Как известно, Синод Вселенского патриархата закончил свою 3-дневную работу в Стамбуле, начавшуюся 9 октября. Следующий Синод пройдет 9-11 ноября.

За время работы Синод: подтвердил уже принятое решение о том, чтобы Вселенский Патриархат приступил к оказанию автокефалии Церкви Украины; восстановил на сегодняшний день Ставропигию Вселенского Патриарха в Киеве; принял и рассмотрел просьбу об апелляции от Филарета Денисенко, Макария Малетича и их последователей; отменил обязательства Синодального письма 1686 года, который предоставлял в порядке икономии право Патриарху Московскому рукополагать Киевского митрополита, избранного собором духовенства и верующих его епархии.