Найближчий тиждень принесе в Україну мокрий сніг, холод і сильний вітер. Найскладнішими днями будуть середа й четвер.

З початку нового тижня в Україні посилиться похолодання: від 9-15° тепла в середині тижня до 7-12°.

Вночі від 4-10° до 1-5°, а подекуди й до невеликих мінусів. Збільшиться хмарність, побільшає дощів.

За прогнозом Наталки Діденко, найскладнішими будуть середа та четвер.

– Йтимуть дощі, посилиться вітер до штормових значень, температура повітря буде низькою, вдень у межах 6-10°, на півдні та сході до 12-15°. Внаслідок діяльності циклону з півночі та його атмосферних фронтів у спілці з низькою температурою повітря 24-25 жовтня у західних областях, у північній частині та на Вінниччині місцями можливий мокрий сніг із сильним вітром, – додала вона.

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Водночас понеділок в Україні буде відносно спокійним, у більшості областей – сухим, лише на Луганщині та Донеччині пройдуть дощі.

Вівторок стане холоднішим, побільшає хмар і ймовірний невеликий дощ.

У середу та четвер у Києві очікується несприятлива погода: дощі, сильний вітер, подальше похолодання і навіть при наближенні температури повітря до 1-4° є ймовірність мокрого снігу.

– Ложка синоптичного оптимізму! Наступними вихідними погода в Україні стабілізується, з’явиться сонце та потепліє, – підсумувала Діденко.

До речі, синоптики переконані, що погода в листопаді буде холодною – із дощем і мокрим снігом.