Найближчий тиждень принесе в Україну мокрий сніг, холод і сильний вітер. Найскладнішими днями будуть середа й четвер.
З початку нового тижня в Україні посилиться похолодання: від 9-15° тепла в середині тижня до 7-12°.
Вночі від 4-10° до 1-5°, а подекуди й до невеликих мінусів. Збільшиться хмарність, побільшає дощів.
За прогнозом Наталки Діденко, найскладнішими будуть середа та четвер.
– Йтимуть дощі, посилиться вітер до штормових значень, температура повітря буде низькою, вдень у межах 6-10°, на півдні та сході до 12-15°.
Внаслідок діяльності циклону з півночі та його атмосферних фронтів у спілці з низькою температурою повітря 24-25 жовтня у західних областях, у північній частині та на Вінниччині місцями можливий мокрий сніг із сильним вітром, – додала вона.
Читайте: Майже 2 тис. випадків раку. Чим небезпечний смог і як попередити проблему
Водночас понеділок в Україні буде відносно спокійним, у більшості областей – сухим, лише на Луганщині та Донеччині пройдуть дощі.
Вівторок стане холоднішим, побільшає хмар і ймовірний невеликий дощ.
У середу та четвер у Києві очікується несприятлива погода: дощі, сильний вітер, подальше похолодання і навіть при наближенні температури повітря до 1-4° є ймовірність мокрого снігу.
– Ложка синоптичного оптимізму! Наступними вихідними погода в Україні стабілізується, з’явиться сонце та потепліє, – підсумувала Діденко.
До речі, синоптики переконані, що погода в листопаді буде холодною – із дощем і мокрим снігом.