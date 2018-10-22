Премьер-министр Владимир Гройсман будет сдерживать вопрос повышения цены на газ на 36,5%, поскольку он является для него принципиальным.

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил в эфире Свободы слова на ICTV.

Сейчас есть компромисс – 23,5%. 36,5% МВФ пока согласился не нарушать. Но, глядя в будущее, мы же понимаем, что нужно поднимать, отметил ведущий Вадим Карпяк.

– Все будет зависеть от мировых цен на газ. Но я сделал на данный момент все возможное и не нашел ни одного человека, который мог бы сделать больше. Словам – да, но делами это невозможно.

Я буду делать все для того, чтобы сдерживать этот вопрос. Это для меня принципиально. Я понимаю, насколько это больно для людей. И меня это беспокоит, – ответил Гройсман на вопрос ведущего.

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Премьер также отметил, что рыночной цены на газ Украина достигнет, если удастся выровнять цены промышленности и населения.

К слову, Владимир Гройсман также раскрыл два сценария на пути к повышению цены на газ.