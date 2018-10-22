У Украины было два пути перед обязательствами относительно повышения цены на газ.

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил в эфире Свободы слова на ICTV.

Гройсман напомнил, что обязательства о повышении цены на газ были взяты Украиной в 2008 году.

– У нас было два пути. Мы могли отказаться от выполнения меморандума. Тогда мы бы вышли в глубокий затяжной кризис. Я считаю, что кризисов для людей уже достаточно.

Мы должны сделать так, чтобы субсидии защитили, но кризиса не допустить. Кризис может повлечь за собой инфляцию, рост цен, обесценивание всех доходов людей.

Второй вариант был – пойти на этот компромисс. Тогда мы спасаем ситуацию в стране, надеемся на экономический рост и стабильность, – объяснил премьер.

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Гройсман подчеркнул, что он не хотел принимать это решение, потому 1 год и 3 месяца искал компромисс. Однако в итоге выбрал тот путь, который более ответственный по отношению к людям.

Напомним, с 1 ноября цена на газ в Украине вырастет на 23,5%.