Прем’єр-міністр Володимир Гройсман стримуватиме питання підвищення ціни на газ на 36,5%, оскільки воно є для нього принциповим.

Про це прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив в ефірі Свободи слова на ICTV.

Наразі є компроміс – 23,5%. 36,5% МВФ поки погодився не порушувати. Але, дивлячись у майбутнє, ми ж розуміємо, що потрібно піднімати, зауважив ведучий Вадим Карп’як.

– Все залежатиме від світових цін на газ. Але я зробив на даний момент усе можливе і не знайшов жодної людини, яка могла б зробити більше. Словами – так, але справами це неможливо.

Я буду робити все для того, щоб стримувати це питання. Це для мене є принциповим. Я розумію, наскільки це боляче для людей. І мене це турбує, – відповів Гройсман на запитання ведучого.

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Прем’єр також зауважив, що ринкової ціни на газ Україна досягне, коли вдасться вирівняти ціни промисловості та населення.

До слова, Володимир Гройсман також розкрив два сценарії на шляху до підвищення ціни на газ.