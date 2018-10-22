PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Чи підвищать ціни на газ навесні - відповідь Гройсмана/

Чи підвищать ціни на газ навесні – відповідь Гройсмана

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман стримуватиме питання підвищення ціни на газ на 36,5%, оскільки воно є для нього принциповим.

Про це прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив в ефірі Свободи слова на ICTV.

Наразі є компроміс – 23,5%. 36,5% МВФ поки погодився не порушувати. Але, дивлячись у майбутнє, ми ж розуміємо, що потрібно піднімати, зауважив ведучий Вадим Карп’як.

– Все залежатиме від світових цін на газ. Але я зробив на даний момент усе можливе і не знайшов жодної людини, яка могла б зробити більше. Словами – так, але справами це неможливо.

Я буду робити все для того, щоб стримувати це питання. Це для мене є принциповим. Я розумію, наскільки це боляче для людей. І мене це турбує, – відповів Гройсман на запитання ведучого.

Читайте: Розширення субсидій через ціни на газ – Порошенко дав завдання уряду

Прем’єр також зауважив, що ринкової ціни на газ Україна досягне, коли вдасться вирівняти ціни промисловості та населення.

До слова, Володимир Гройсман також розкрив два сценарії на шляху до підвищення ціни на газ.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Гройсман розкрив 2 сценарії підвищення ціни на газ
Газ
Підвищення цін на газ: можливість дефолту і довгоочікуваний кредит МВФ
Петро Порошенко
Розширення субсидій через ціни на газ – Порошенко дав завдання уряду
Що зміниться з 1 листопада 2018: ціни на газ і житло солдатам
Газ
Підвищення цін на газ знову відклали – нова дата
Дешевше на 30%. Польща знайшла альтернативу газу з РФ
ЦВК призначила вибори в ОТГ – дата
Гаряча вода в Києві: Нафтогаз почав поставляти газ
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка