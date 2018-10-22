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Факти / Україна / Гройсман розкрив 2 сценарії підвищення ціни на газ/

Гройсман розкрив 2 сценарії підвищення ціни на газ

Україна мала два шляхи перед зобов’язаннями щодо підвищення ціни на газ.

Про це прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив в ефірі Свободи слова на ICTV.

Гройсман нагадав, що зобов’язання про підвищення ціни на газ було взяте Україною у 2008 році.

– У нас було два шляхи. Ми могли відмовитись від виконання меморандуму. Тоді б ми вийшли у глибоку затяжну кризу. Я вважаю, що криз для людей уже достатньо.

Ми маємо зробити так, щоб субсидії захистили, але кризи не допустити. Криза може потягнути за собою інфляцію, зростання цін, знецінення всіх доходів людей.

Другий варіант був – піти на цей компроміс. Тоді ми рятуємо ситуацію у країні, маємо надію на економічне зростання і стабільність, – пояснив прем’єр.

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Гройсман наголосив, що він не хотів приймати це рішення, тому 1 рік і 3 місяці шукав компроміс. Однак зрештою обрав той шлях, який є більш відповідальним по відношенню до людей.

Нагадаємо, з 1 листопада ціна на газ в Україні зросте на 23,5%.

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