Цена на газ выросла на 23,5%. Факты ICTV рассказывают, почему власти были вынуждены поднять цены, были ли другие варианты и зачем брать кредиты МВФ.

С 1 ноября цена на газ для населения повысится на 23,5%. Об этом 19 октября заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

За один кубометр украинцы теперь будут платить около 8,5 грн вместо 7.

О повышении цен, условиях и последствиях Фактам ICTV рассказали глава комитета экономистов Украины Андрей Новак, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и политолог Владимир Фесенко.

Повысив цены на газ для потребителей, правительство выполнило одно из требований МВФ. Без этого Украина не получит международную финансовую помощь. Без транша МВФ возникает риск дефолта и резкая девальвация гривны.

Зачем нам деньги МВФ?

Украина имеет более 25 млрд долларов внешних долгов. На следующие три года приходится пик внешне долговых выплат государства. Именно поэтому Украина нуждается в перекредитовании и дополнительных денег.

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В условиях, когда почти 40% бюджета пойдет на выплату внешних долгов, деньги от МВФ – критически важный фактор обеспечения финансовой стабильности, – уверен политолог Владимир Фесенко.

При курсе около 30 гривен за доллар следующие три года один годовой бюджет страны надо полностью отдать на обслуживание долга. Такой нагрузки не выдержит ни одна страна, – отметил экономист Андрей Новак.

Субсидии всем нуждающимся

В связи с повышением цен на газ уровень социальной напряженности растет. Люди не готовы платить больше. Однако, власти уверяют, что субсидии будут получать все, кто в этом нуждается.

В Министерстве социальной политики уже упростили условия предоставления субсидий. Так, возрастет количество групп людей, которые будут получать субсидии.

В госбюджет уже заложили средства на выплату субсидии. Статья расходов в 2019 году составит 55 млрд гривен. Однако прошлогодняя сумма была больше на 16 млрд – 71 млрд гривен.

Размер субсидий относительно сегодняшнего уровня цен на товары и услуги будет меньше, чем прошлой зимой, – считает Новак.

Однако, политолог Фесенко успокаивает – разница образовалась из-за того, что в бюджете 2018 были заложены деньги на выплаты позапрошлого года. Формально, это выглядит как уменьшение, но тогда речь шла о затратах на субсидии не за год, а за больший период.

Цены – еще не финал

Для того, чтобы цены для населения были на уровне с промышленными, их следовало поднять на 60%. Однако, как заверил премьер-министр, в результате переговоров с МВФ был достигнут компромисс в 23,5%.

Экономический эксперт Новак уверен, что это только первый этап повышения – в следующем году цены снова вырастут. Чтобы поднять цены на 60%, в следующем году надо повысить их в два этапа.

Однако, глава НАК Нафтогаз Андрей Коболев уверяет, что украинская цена на газ остается низкой, по сравнению с европейской:

Параллельно с процессами в Украине, есть рыночная цена Европы, которая для нас эталон. Цена в Украине для населения существенно меньше, чем рыночная цена на газ в Европе.

Требование МВФ – создать рынок газа

Меморандум МВФ предусматривает создание рынка газа для одинаковых рыночных условий для всех потребителей – и для промышленных, и для бытовых. Про это говорят экономические эксперты.

Однако, создание рынка газа предусматривает ликвидацию монополистов. Пока на рынке преобладают определенные компании – это делает невозможным создание конкуренции.

У нас на каждом этапе монополисты – добыча газа, транспортировка и доставка конечным потребителям, – отметил Новак.

Более того, разная цена для отдельных групп населения способствует коррупционных схемам. В частности, покупая газ у Нафтогаза по бытовой цене и продавая его промышленности по рыночной, компании могут незаконно зарабатывать.

Были ли другие варианты?

Свое условие МВФ выдвинул еще в 2015 году. За это время власть должна ликвидировать монополиста, то есть Нафтогаз, и тем самым создать рыночные условия как в Европе. Если бы Кабмин выполнил это условие, цены для физических лиц были бы меньше, а качество было бы лучше. Такую стратегию предложил экономист Александр Охрименко.

В Европе цены на газ привязаны к рынку, но там нет монополистов. Для примера возьмем мобильную связь. В Украине есть 3-4 оператора. Пользователь может выбрать любого. В результате их конкуренции цены на связь – рыночные, – отметил экономист.

Андрей Новак также уверен, что необходимости повышать цены не было. Решение вопроса заключается в отказе от недавних формул Роттердам+ и Дюссельдорф+ в ценах на энергоносители. Тогда мы сможем сформировать цену, основываясь на собственной добыче газа, которого в Украине более чем достаточное количество:

– То, что одинаковые рыночные условия определяются повышением низкой цены к более высокой, уже не МВФ делает, а украинское правительство.

Тем не менее, правительство несколько раз откладывал повышение. В сентябре это повлекло отъезд миссии МВФ из Украины, что поставило под угрозу следующий транш. Пока в Украине нет альтернативных источников дополнительного финансирования, кредиты МВФ – необходимое условие.

Можно долго дискутировать о необходимости повышения цены на газ почти на четверть. С одной стороны, это привело к недовольству населения. С другой – не позволило вызвать дефолт и девальвацию гривны.

Решение правительства останется неизменным. Поэтому украинцы сегодня могут рассчитывать на улучшенные условия субсидий, если в том нуждаются.

Фото: официальные страницы Facebook, getty images

Лилия Ященко