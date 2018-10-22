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Повышение цен на газ: возможность дефолта и долгожданный кредит МВФ

Цена на газ выросла на 23,5%. Факты ICTV рассказывают, почему власти были вынуждены поднять цены, были ли другие варианты и зачем брать кредиты МВФ.

Газ

С 1 ноября цена на газ для населения повысится на 23,5%. Об этом 19 октября заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

За один кубометр украинцы теперь будут платить около 8,5 грн вместо 7.

О повышении цен, условиях и последствиях Фактам ICTV рассказали глава комитета экономистов Украины Андрей Новак, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и политолог Владимир Фесенко.

Повысив цены на газ для потребителей, правительство выполнило одно из требований МВФ. Без этого Украина не получит международную финансовую помощь. Без транша МВФ возникает риск дефолта и резкая девальвация гривны.

Зачем нам деньги МВФ?

Украина имеет более 25 млрд долларов внешних долгов. На следующие три года приходится пик внешне долговых выплат государства. Именно поэтому Украина нуждается в перекредитовании и дополнительных денег.

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В условиях, когда почти 40% бюджета пойдет на выплату внешних долгов, деньги от МВФ – критически важный фактор обеспечения финансовой стабильности, – уверен политолог Владимир Фесенко.

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При курсе около 30 гривен за доллар следующие три года один годовой бюджет страны надо полностью отдать на обслуживание долга. Такой нагрузки не выдержит ни одна страна, – отметил экономист Андрей Новак.

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Субсидии всем нуждающимся

В связи с повышением цен на газ уровень социальной напряженности растет. Люди не готовы платить больше. Однако, власти уверяют, что субсидии будут получать все, кто в этом нуждается.

В Министерстве социальной политики уже упростили условия предоставления субсидий. Так, возрастет количество групп людей, которые будут получать субсидии.

В госбюджет уже заложили средства на выплату субсидии. Статья расходов в 2019 году составит 55 млрд гривен. Однако прошлогодняя сумма была больше на 16 млрд – 71 млрд гривен.

Размер субсидий относительно сегодняшнего уровня цен на товары и услуги будет меньше, чем прошлой зимой, – считает Новак.

Однако, политолог Фесенко успокаивает – разница образовалась из-за того, что в бюджете 2018 были заложены деньги на выплаты позапрошлого года. Формально, это выглядит как уменьшение, но тогда речь шла о затратах на субсидии не за год, а за больший период.

Цены – еще не финал

Для того, чтобы цены для населения были на уровне с промышленными, их следовало поднять на 60%. Однако, как заверил премьер-министр, в результате переговоров с МВФ был достигнут компромисс в 23,5%.

Экономический эксперт Новак уверен, что это только первый этап повышения – в следующем году цены снова вырастут. Чтобы поднять цены на 60%, в следующем году надо повысить их в два этапа.

Однако, глава НАК Нафтогаз Андрей Коболев уверяет, что украинская цена на газ остается низкой, по сравнению с европейской:

Параллельно с процессами в Украине, есть рыночная цена Европы, которая для нас эталон. Цена в Украине для населения существенно меньше, чем рыночная цена на газ в Европе.

Требование МВФ – создать рынок газа

Меморандум МВФ предусматривает создание рынка газа для одинаковых рыночных условий для всех потребителей – и для промышленных, и для бытовых. Про это говорят экономические эксперты.

Однако, создание рынка газа предусматривает ликвидацию монополистов. Пока на рынке преобладают определенные компании – это делает невозможным создание конкуренции.

У нас на каждом этапе монополисты – добыча газа, транспортировка и доставка конечным потребителям, – отметил Новак.

Более того, разная цена для отдельных групп населения способствует коррупционных схемам. В частности, покупая газ у Нафтогаза по бытовой цене и продавая его промышленности по рыночной, компании могут незаконно зарабатывать.

Были ли другие варианты?

Свое условие МВФ выдвинул еще в 2015 году. За это время власть должна ликвидировать монополиста, то есть Нафтогаз, и тем самым создать рыночные условия как в Европе. Если бы Кабмин выполнил это условие, цены для физических лиц были бы меньше, а качество было бы лучше. Такую стратегию предложил экономист Александр Охрименко.

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В Европе цены на газ привязаны к рынку, но там нет монополистов. Для примера возьмем мобильную связь. В Украине есть 3-4 оператора. Пользователь может выбрать любого. В результате их конкуренции цены на связь – рыночные, – отметил экономист.

Андрей Новак также уверен, что необходимости повышать цены не было. Решение вопроса заключается в отказе от недавних формул Роттердам+ и Дюссельдорф+ в ценах на энергоносители. Тогда мы сможем сформировать цену, основываясь на  собственной добыче газа, которого в Украине более чем достаточное количество:

– То, что одинаковые рыночные условия определяются повышением низкой цены к более высокой, уже не МВФ делает, а украинское правительство.

Тем не менее, правительство несколько раз откладывал повышение. В сентябре это повлекло отъезд миссии МВФ из Украины, что поставило под угрозу следующий транш. Пока в Украине нет альтернативных источников дополнительного финансирования, кредиты МВФ – необходимое условие.

Читайте: Подорожание газа в Украине: цена еще не рыночная - Нафтогаз Платежки за газ с доначислением - Кличко разрешил не оплачивать Исторический максимум - в Украине подорожал автогаз

Можно долго дискутировать о необходимости повышения цены на газ почти на четверть. С одной стороны, это привело к недовольству населения. С другой – не позволило вызвать дефолт и девальвацию гривны.

Решение правительства останется неизменным. Поэтому украинцы сегодня могут рассчитывать на улучшенные условия субсидий, если в том нуждаются.

Фото: официальные страницы Facebook, getty images

Лилия Ященко

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