Договоренность о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA) между Украиной и Международным валютным фондом является ключевым шагом к обеспечению экономического роста нашего государства.

Об этом говорится в заявлении Канадского председательствования в группе послов Большой семерки

– Послы стран Большой семерки приветствуют достигнутую между МВФ и украинской властью договоренность на уровне специалистов о новой программе в формате stand-by, – говорится в сообщении.

По их словам, это ключевой шаг на пути обеспечения будущей экономической стабильности Украины и продолжения экономического роста.

Читайте: Повышение цен на газ: возможность дефолта и долгожданный кредит МВФ

Напомним, 19 октября МВФ и Украина достигли соглашения по новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA).

Фото: Sean Gallup/Getty Images