Домовленість про нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by (SBA) між Україною та Міжнародним валютним фондом є ключовим кроком до забезпечення економічного зростання нашої держави.

Про це йдеться в заяві Канадського головування у групі послів Великої сімки.

– Посли країн Великої сімки вітають досягнуту між МВФ і українською владою домовленість на рівні фахівців про нову програму в форматі stand-by, – йдеться в повідомленні.

За їх словами, це ключовий крок на шляху забезпечення майбутньої економічної стабільності України і продовження економічного зростання.

Читайте: Підвищення цін на газ: можливість дефолту і довгоочікуваний кредит МВФ

Нагадаємо, 19 жовтня МВФ і Україна досягли згоди щодо нової 14-місячної програми підтримки економічної політики stand-by (SBA).

Фото: Sean Gallup/Getty Images