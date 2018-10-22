Домовленість про нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by (SBA) між Україною та Міжнародним валютним фондом є ключовим кроком до забезпечення економічного зростання нашої держави.
Про це йдеться в заяві Канадського головування у групі послів Великої сімки.
– Посли країн Великої сімки вітають досягнуту між МВФ і українською владою домовленість на рівні фахівців про нову програму в форматі stand-by, – йдеться в повідомленні.
За їх словами, це ключовий крок на шляху забезпечення майбутньої економічної стабільності України і продовження економічного зростання.
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Нагадаємо, 19 жовтня МВФ і Україна досягли згоди щодо нової 14-місячної програми підтримки економічної політики stand-by (SBA).
Фото: Sean Gallup/Getty Images