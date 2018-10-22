PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Підозрюється у державній зраді: суд узяв під варту Тимофія Нагорного/

Підозрюється у державній зраді: суд узяв під варту Тимофія Нагорного

Київський апеляційний суд заарештував до 30 листопада без можливості внесення застави бізнесмена Тимофія Нагорного, підозрюваного у державній зраді.

– 22 жовтень Апеляційний суд міста Києва скасував рішення Печерського районного суду, яким громадянину України було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 528 600 грн, і виніс нове визначення, – йдеться в повідомленні прес-центру Служби безпеки України.

На обрання безальтернативного запобіжного заходу для Нагірного наполягала прокуратура.

Читайте: Британія допомагатиме Україні боротися зі спецслужбами РФ

Тимофію Нагорному, підозрюваного в державній зраді, суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту до 30 листопада без можливості внесення застави.

Нагадаємо, в СБУ заявили, що ФСБ дала бізнесмену Тимофію Нагорному завдання по створенню політичної партії для дестабілізації ситуації в Україні.

Фото: Ігор Болдін

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

В аеропорту Київ затримали бразильця з валізою кокаїну
На Кіровоградщині схопили екс-бойовика батальйону "Восток"
На Кіровоградщині схопили екс-бойовика батальйону “Восток”
Грицак: За роки війни на Донбасі загинуло 27 співробітників СБУ
Кібератака на Україну. СБУ отримала нові докази проти РФ
Василь Грицак
Спецслужби РФ намагаються завербувати українців, що працюють в країні – Грицак
Вбивство полковника СБУ Хараберюша
Вбивство полковника СБУ Хараберюша: Прасоловій дали 12 років тюрми
Велика Британія
Британія допомагатиме Україні боротися зі спецслужбами РФ
СБУ
Планували зіткнення: в Києві зірвали акцію ФСБ
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка