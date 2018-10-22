Київський апеляційний суд заарештував до 30 листопада без можливості внесення застави бізнесмена Тимофія Нагорного, підозрюваного у державній зраді.

– 22 жовтень Апеляційний суд міста Києва скасував рішення Печерського районного суду, яким громадянину України було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 528 600 грн, і виніс нове визначення, – йдеться в повідомленні прес-центру Служби безпеки України.

На обрання безальтернативного запобіжного заходу для Нагірного наполягала прокуратура.

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Тимофію Нагорному, підозрюваного в державній зраді, суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту до 30 листопада без можливості внесення застави.

Нагадаємо, в СБУ заявили, що ФСБ дала бізнесмену Тимофію Нагорному завдання по створенню політичної партії для дестабілізації ситуації в Україні.

Фото: Ігор Болдін