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Платежки за газ с доначислением – Кличко разрешил не оплачивать

Владельцы квартир, которые получили платежки за газ с доначислением за период отсутствия горячей воды, имеют право их оплачивать.

Газ

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что те владельцы квартир, которые получили платежки за газ с доначислением за период отсутствия горячей воды, не должны платить за услугу, передает УНИАН.

– Я убежден, что все, кто не получал горячую воду, не должны дополнительно платить за газ. Каждый киевлянин должен платить исключительно за те услуги, которые он получил. Если он не получал услуг, то платить не надо, – сказал Кличко.

Он добавил, что в том случае, если пришли платежки за теплую воду, но владелец ее не получал, платить не нужно.

– Надо проверить в ЖЭКе, почему возникли эти платежки… Я убежден, что если есть сомнения в счете, то надо проверить, откуда он взялся. Возможно, какой-то сбой. Поэтому если услуги человек не получил, то за это платить не надо, – подытожил мэр Киева.

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К слову, долги по оплате жилищно-коммунальных услуг среди украинцев в августе составили 38,4 млрд грн.

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