Власники квартир, які отримали платіжки за газ з донарахуванням за період відсутності гарячої води, мають право їх не оплачувати.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що ті власники квартир, які отримали платіжки за газ з донарахуванням за період відсутності гарячої води, не повинні платити за послугу, передає УНІАН.

– Я переконаний, що всі, хто не отримував гарячу воду, не повинні додатково сплачувати за газ. Кожен киянин повинен платити винятково за ті послуги, які він отримав. Якщо він не отримував послуг, то платити не треба, – сказав Кличко.

Він додав, що у тому випадку, якщо прийшли платіжки за теплу воду, але власник її не отримував, платити не потрібно.

– Треба перевірити в ЖЕКу, чому виникли ці платіжки… Я переконаний, що якщо є сумніви щодо рахунку, то треба перевірити, звідки він взявся. Можливо, якийсь збій. Тому, якщо послуги людина не отримала, то за це платити не треба, – підсумував мер Києва.

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До слова, борги з оплати житлово-комунальних послуг серед українців у серпні склали 38,4 млрд грн.