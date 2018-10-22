Президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким вводяться санкції проти України.

Президент Росії Володимир Путін підписав указ Про застосування спеціальних економічних заходів у зв’язку з недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб Російської Федерації, повідомляється на сайті Кремля.

У документі говориться, що санкції вводяться за нібито “недружні і такі, що суперечать міжнародному праву дії України, пов’язані з введенням обмежувальних заходів стосовно громадян і юридичних осіб Російської Федерації”.

Після підписання указу російському уряду доведеться визначити осіб, проти яких будуть введені санкції і визначити характер спеціальних економічних заходів.

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До слова, в Європарламенті закликали відреагувати на агресію Росії в Азовському морі введенням санкцій.