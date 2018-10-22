После договоренностей с МВФ о программе stand by Украина планирует организовать новый выпуск еврооблигаций.

Украина решила разместить 10-летние еврооблигации в долларах индикативного объема, сообщает Интерфакс-Украина.

Встречи с инвесторами пройдут в Лондоне и США. Road show стартует 23 октября.

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Организаторами назначены BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Нафтогаз Украины планирует примерно через неделю определиться с роад-шоу еврооблигаций на $0,5-1 млрд.

Road Show – это элемент подготовки страны, который проводится перед выпуском ценных бумаг (акций, облигаций. – Ред.). Road Show проходит в формате серии встреч с потенциальными инвесторами и аналитиками в странах с наиболее развитым фондовым рынком (США, Великобритания, Германия. – Ред.).

Еврооблигации (Международное название – eurobond. – Ред.) – это особенный вид долгосрочных ценных бумаг, по которым можно привлекать денежные ресурсы на длительный срок.

Напомним, 19 октября МВФ и Украина достигли соглашения по новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA).