Після домовленостей з МВФ про програму stand by Україна планує організувати новий випуск єврооблігацій.

Україна вирішила розмістити 10-річні єврооблігації в доларах індикативного обсягу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зустрічі з інвесторами пройдуть у Лондоні і США. Road show стартує 23 жовтня.

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Організаторами призначені BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs і J.P. Morgan.

Нафтогаз України планує приблизно через тиждень визначитися з роад-шоу єврооблігацій на $0,5-1 млрд.

Road Show – це елемент підготовки країни, який проводиться перед випуском цінних паперів (акцій, облігацій. – Ред.). Road Show проходить в форматі серії зустрічей з потенційними інвесторами й аналітиками у країнах з найбільш розвиненим фондовим ринком (США, Велика Британія, Німеччина. – Ред.).

Єврооблігації (міжнародна назва – eurobond. – Ред.) – це особливий вид довгострокових цінних паперів, за якими можна залучати грошові ресурси на тривалий термін.

Нагадаємо, 19 жовтня МВФ та Україна досягли згоди щодо нової 14-місячною програми підтримки економічної політики stand-by (SBA).