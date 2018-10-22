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Украина пройдет выборы 2019 со стабильным курсом гривны – Аслунд

Новая программа от МВФ облегчит Украине доступ к финансированию объемом $8 млрд. Это позволит удерживать достаточно стабильный курс гривны в следующем году.

Об этом Голосу Америки рассказал аналитик американского центра Atlantic Council Андерс Аслунд.

– Украина теперь, вероятно, получит два миллиарда долларов от МВФ, два миллиарда долларов от ЕС и Всемирного банка, правительство Украины вероятно разместит еврооблигации еще на два миллиарда долларов, также государственные компании, вероятно, разместят евробонды еще на два миллиарда долларов, или более , – отметил Аслунд.

По его словам, этого должно быть достаточно, чтобы Украина удерживала достаточно стабильный обменный курс в следующем году.

Кроме того, новая программа МВФ позволит нарастить валютные резервы центрального банка, объем которых сейчас составляет около 16,6 миллиарда долларов, что, по мнению аналитика, является “абсолютным минимумом”.

– Резервы вырастут до около $25 млрд. Это будет достаточным на следующий год для Украины, когда состоятся выборы, – отметил Аслунд.

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Напомним, страны G7 считают, что договоренность о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA) между Украиной и Международным валютным фондом является ключевым шагом к обеспечению экономического роста нашего государства.

Фото: Mvhelena74/Dreamstime.com

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